Il protagonista di Black Myth: Wukong è stato usato per dei video di propaganda militarista del governo cinese

Il materiale propagandistico era mirato soprattutto ai taiwanesi, visto che era scritto in cinese tradizionale (usato a Taiwan), invece che in cinese semplificato (usato in Cina). Più interessante il fatto che uno dei filmati è stato realizzato coinvolgendo Black Myth: Wukong di Game Science , titolo d'azione di enorme successo, sia in patria, sia nel resto del mondo, pubblicato nel corso del 2024.

Alla fine di marzo, l'esercito cinese ha svolto delle grosse e minacciose esercitazioni militari vicino a Taiwan , pubblicando anche diversi post e video di propaganda politica contro le istituzioni locali . Come saprete Taiwan è un territorio indipendente, che però la Cina vorrebbe annettere rivendicandolo come proprio.

Ma non era un gioco apolitico?

Molti giocatori hanno accolto Black Myth: Wukong come gioco apolitico, ma evidentemente la Cina non lo sa, visto che lo usa proprio come un'arma di propaganda politica.

Protagonista di Black Myth: Wukong è Sun Wukong, personaggio notissimo della mitologia cinese, che ha ispirato innumerevoli opere (pensate al Son Goku di Dragon Ball).

Nel video vediamo scene del gioco alternate a quelle delle esercitazioni militari. Vediamo anche Sun Wukong combattere contro una rana gigante e sconfiggerla, un'altra immagine fortemente propagandistica. La Cina rappresenta spesso in modo dispregiativo gli abitanti e i politici di Taiwan come rane, legandole al detto "vede come una rana in un pozzo", molto vicino al nostro "avere i paraocchi", che indica persone di vedute ristrette. Insomma, l'obiettivo del filmato è chiaro e manifesto, visto la fonte da cui proviene. Del resto Black Myth: Wukong è stato assunto a modello dal governo cinese, come opera che rappresenta la reale forza e grandezza del paese, nonché la sua voglia di rivalsa sul resto del mondo.