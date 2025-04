Il cosplay di Seiko Ayase da Melamori mostra la splendida nonna di Dandadan in forma smagliante

Tuttavia è proprio questo il legame con la protagonista Momo: Seiko è una medium molto potente, ed è anche molto affezionata alla nipote Momo, diventando poi un punto di riferimento anche per il gruppo dei suoi amici.

Come potete ben vedere, la donna in questione non ha propriamente l'aspetto di una nonna tradizionale, trattandosi di un personaggio decisamente giovanile e affascinante, cosa che anche nella serie emerge come una situazione paradossale.

Mentre attendiamo l'arrivo della seconda stagione dell'anime, prevista per questa estate, Dandadan continua ad essere tra le serie di maggiore rilevanza internazionale al momento e di conseguenza le reinterpretazioni dei suoi personaggi cominciano a diffondersi, come dimostra quest'ottimo cosplay di Seiko Ayase da parte della sempre splendida Melamori , che riproduce alla perfezione la nonna di Momo nella serie.

La Seiko di Melamori

È conosciuta anche come Santa Dodoria nelle sue comparsate televisive che effettua per racimolare del denaro extra, e si tratta di un personaggio alquanto fuori dalle righe ma che riesce a rimanere impresso e entrare nel cuore di lettori e spettatori per la sua positività, oltre all'aspetto fisico ovviamente.



La ricostruzione effettuata da Melamori, come spesso accade alla modella in questione, è veramente accurata e ben fatta, con una rappresentazione del personaggio che appare davvero in splendida forma anche grazie alle indubbie doti della modella, anche con la complessa e caratteristica acconciatura.

