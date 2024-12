Il cosplay di Seiko Ayase da Miruqi è una perfetta interpretazione dell'adorabile nonna di Dandadan

Con l'ascesa di Dandadan tra le serie di maggiore rilevanza internazionale, anche le reinterpretazioni dei suoi personaggi cominciano a diffondersi, come dimostra quest'ottimo cosplay di Seiko Ayase da parte di Miruqi, che riproduce alla perfezione la nonna di Momo nella serie.

La donna in questione non ha propriamente l'aspetto di una nonna, cosa che i vari personaggi della serie hanno più volte ribadito, trattandosi di un personaggio decisamente giovanile, affascinante ed energico. Seiko è una medium particolarmente potente, che assiste Momo e i suoi amici in molte attività inerenti l'occulto con le sue grandi conoscenze.

Nota anche come Santa Dodoria nelle sue comparsate televisive, si tratta di un personaggio alquanto fuori dalle righe ma che riesce a rimanere impresso e entrare nel cuore di lettori e spettatori per la sua positività, oltre all'aspetto fisico.