Il director di Astro Bot puntava a vincere il Best Family Game, non si aspettava di conquistare il GOTY

"Quando ho fondato lo studio Team ASOBI, avevo l'obiettivo di creare un nuovo gioco per PlayStation orientato alle famiglie, quindi essere nominato come miglior gioco per famiglie è stato un punto importante".

"Sono stato molto contento che molti aspetti di Astro Bot siano stati ampiamente apprezzati da un pubblico vasto", ha riferito Doucet nell'intervista in questione. "In particolare, ero un po' preoccupato che venisse valutato solo come gioco per famiglie", ha spiegato.

Nicolas Doucet, director di Team Asobi , è stato recentemente intervistato da Famitsu e ha detto la sua su alcuni retroscena riguardanti anche la recente premiazione di Astro Bot come Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2024 , cosa che è giunta piuttosto inaspettata per il team, che puntava piuttosto a vincere nella categoria dei giochi per famiglia .

Un discorso improvvisato

Tuttavia, Astro Bot è andato oltre questa aspettativa, finendo per vincere anche il riconoscimento principale alla serata dei The Game Awards come Gioco dell'Anno 2024.

Tuttavia, questo non era stato previsto dal team e da Doucet, giungendo come una vera sorpresa: "è stato un onore essere nominato per il Gioco dell'anno e per altre categorie, ma ho pensato che sarebbe stato molto bello vincere il titolo di Miglior gioco per famiglie".

"Naturalmente non sapevo se sarei riuscito a vincere il Gioco dell'Anno, ma i titoli che vengono selezionati per il Gioco dell'Anno sono spesso scelti insieme alla Miglior Direzione di Gioco. Dal momento che era stato annunciato che Astro Bot aveva vinto il premio per la miglior direzione del gioco, ho pensato che avrei potuto tenere un discorso, quindi ci ho pensato mentre prendevo appunti sul mio smartphone quando la telecamera non era rivolta verso di me (ride)".

Il director ha dunque iniziato a scrivere un discorso di ringraziamento durante la serata, perché non si era preparato in precedenza, a quanto pare, cosa che è risultata anche piuttosto evidente nella grande emozione che ha fatto trasparire nel momento di ricevere il premio principale ai TGA 2024.

Di recente, Sony ha festeggiato i 30 anni di PlayStation con uno spot a tema PS5 e Astro Bot sulla Sphere di Las Vegas.