È morto Martyn Brown, fondatore e figura storica di Team17

Una notizia veramente triste è emersa in questi ultimi giorni dell'anno, con l'annuncio della morte di Martyn Brown, fondatore e figura storica di Team17, spentosi presto all'età di 57 anni, per cause ancora non rese note.

Si tratta di un personaggio che affonda le radici nello sviluppo di videogiochi degli anni 80 e 90, ben noto a chiunque abbia bazzicato l'ambito Amiga nel pieno della sua epoca d'oro, visto che Brown era un elemento principale di Team17 insieme a Michael Robinson, Debbie Bestwick, Andreas Tadic, Rico Holmes e Peter Tuleby.

Tra i fondatori del team, ha svolto un ruolo di guida all'interno dello studio, producendo giochi estremamente noti come Alien Breed, Body Blows, Superfrog, Project X e Worms, con quest'ultimo che ha fatto probabilmente raggiungere la massima notorietà al piccolo studio britannico.