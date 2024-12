I giochi Nintendo Switch più attesi del 2025

Il 2025 sarà un anno di fondamentale importanza per Nintendo, segnando il passaggio alla nuova generazione con la console che, ormai secondo numerose indiscrezioni, dovrà essere annunciata nei prossimi mesi. Forse già da gennaio stesso, in base a diverse testimonianze: questo significa che il nuovo anno si appresta ad essere caratterizzato fin dall'inizio dall'incombente Nintendo Switch 2, o come si chiamerà la nuova macchina della casa di Kyoto, che inevitabilmente giungerà ad oscurare un po' la console attualmente disponibile, sebbene la convivenza tra le due piattaforme sia probabilmente destinata a perdurare a lungo. Con ogni probabilità, la nuova macchina sarà retrocompatibile con Nintendo Switch, cosa che garantirà un passaggio generazionale graduale e una persistenza notevole di quest'ultima ancora per alcuni anni. Questo significa anche che la lineup del 2025 (e forse anche per gli anni successivi) sarà condivisa tra le diverse macchine Nintendo, in maniera simile a quanto successo finora con l'attuale generazione delle altre console. Sarà un passaggio graduale, non un taglio netto, e questo garantirà ancora svariati mesi di rilevanza per Switch e i suoi utenti, i quali potranno godersi a lungo altre produzioni di alto profilo. Il possibile aspetto di Nintendo Switch 2 Il problema è che questa attesa per la nuova console ha portato Nintendo anche a non anticipare molto dei propri piani in termini di software per il 2025, dunque le informazioni sulle produzioni interne scarseggiano, con annunci che potrebbero arrivare proprio in concomitanza con la presentazione del successore di Switch. Intanto, proviamo a fare una panoramica dei giochi Nintendo Switch più attesi del 2025 almeno in base a quanto è stato reso noto finora.

Metroid Prime 4: Beyond Diventato ormai un mito, pericolosamente sporto sul limitare del vaporware, Metroid Prime 4: Beyond ha ricevuto una conferma definitiva con quello che è di fatto il primo trailer vero e proprio del gioco, andato in scena durante il Nintendo Direct dello scorso giugno, ben sette anni dopo l'annuncio avvenuto nel lontanissimo 2017. Dopo uno sviluppo a dir poco travagliato, durante il quale i lavori sono tornati nelle mani di Retro Studios dopo un avvio sotto Bandai Namco, Metroid Prime 4: Beyond dovrebbe rappresentare il gioco di punta di Nintendo per il 2025 e probabilmente uno dei titoli di maggior rilievo per la quanto riguarda anche il catalogo di lancio della nuova console, su cui dovrebbe esprimere al massimo il proprio potenziale. Da quanto abbiamo visto, il quarto capitolo sembra riprendere precisamente la struttura e le atmosfere della trilogia precedente, ovvero un action adventure in prima persona che ci inserisce nell'armatura di Samus Aran e ci mette di fronte all'esplorazione di pianeti alieni, scontri con nemici e boss e soluzione di enigmi ambientali, ovvero una perfetta trasposizione in 3D degli elementi classici di Metroid.

Leggende Pokémon: Z-A Altro gioco di fondamentale importanza per il 2025 di Nintendo, soprattutto nell'ottica del lancio della nuova console, è Leggende Pokémon: Z-A. Un nuovo capitolo della serie dei mostri tascabili può avere una rilevanza strategica notevole, nonostante il fatto che possa essere giocato anche sulla console precedente non lo renderà probabilmente il manifesto delle capacità grafiche della nuova console, considerando anche come Game Freak non sia notoriamente un mostro con la tecnologia grafica. Pikachu in una scena del trailer di Leggende Pokémon: Z-A Ci sono pochissime informazioni al riguardo, ma quanto mostrato finora sembra indicare che si tratti di uno spin-off, come si conviene alle "Leggende", caratterizzato da un'ambientazione urbana e moderna. Gli eventi si svolgono infatti a Luminopoli, città ispirata a Parigi, che si presenta come una sorta di utopia abitativa in cui uomini e Pokémon dovrebbero poter convivere in armonia. Si torna dunque nella regione di Kalos, che è stata teatro anche degli eventi di Pokémon X e Y, con cui forse questo nuovo capitolo potrebbe avere vari punti di contatto, a partire dagli elementi del Pokédex.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Continua l'opera di recupero della serie Monolith su Nintendo Switch con l'arrivo di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, previsto per il 20 marzo 2025 e candidato a essere uno dei giochi di punta della prima parte dell'anno per la console Nintendo. Si tratta di una versione riveduta e corretta dell'originale e amato gioco di ruolo nipponico fantascientifico, che arriva circa dieci anni dopo l'uscita dell'originale su Wii U e si ripresenta con grafica migliorata e alcuni elementi aggiuntivi in termini di storia e gameplay, dunque una nuova edizione rivista e adatta sia ai neofiti che agli appassionati esperti del capitolo originale. L'immagine di copertina di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Viene considerato un seguito spirituale del primo Xenoblade Chronicles, sebbene non sia direttamente collegato a questo in termini di trama: un gioco di ruolo d'azione che vede i protagonisti esplorare ampie ambientazioni aperte, con missioni sia a piedi che a bordo di possenti mech da combattimento, il tutto costruito su una base narrativa di notevole rilievo: nel 2054, gli esseri umani sono stati costretti ad abbandonare la Terra e ora cercano di costruire una nuova casa sul vasto e ostile pianeta Mira. La Definitive Edition presenta una grafica aggiornata per Nintendo Switch e alcuni nuovi elementi narrativi che promettono "nuovi sviluppi della storia".

Donkey Kong Country Returns HD Tra i tanti giochi da recuperare su Nintendo Switch non poteva mancare anche Donkey Kong Country Returns HD, riedizione del platform di Retro Studios uscito originariamente su Wii e poi su Nintendo 3DS, in arrivo il 16 gennaio 2025 anche sulla console attuale. Un livello tropicale di Donkey Kong Country Returns HD Anche in questo caso si tratta di una nuova versione con grafica rielaborata, una sorta di rimasterizzazione in alta definizione che rimane piuttosto fedele all'originale ma che apporta qualche ammodernamento in ambito tecnico e alcune novità. La struttura rimane la stessa classica da platform in 2D, essenzialmente, pur sfruttando la grafica in 3D. Potrebbe essere definito 2,5D anche se l'impostazione è decisamente tradizionale e vicina al Donkey Kong Country originale. La famiglia Kong si trova ancora una volta a dover esplorare varie ambientazioni per recuperare la propria raccolta di banane, nuovamente rubate della malvagia Tribù Tiki Tak. Partendo dalle basi del classico Rare, il gioco Retro Studios propone un gameplay ancora più raffinato che lo rende uno dei migliori titoli del genere. In questa edizione sono presenti i livelli della versione originale per Wii più quelli aggiuntivi che sono stati creati per Donkey Kong Country Returns 3D, a cui quest'ultima sostanzialmente si parifica come quantità di contenuti.

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore A proposito di ritorni storici, il 2025 vedrà anche l'arrivo de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, nuovo capitolo nella celebre serie di avventure a enigmi da parte di Level-5, facente parte del catalogo della compagnia nipponica che ha messo un bel po' di carne al fuoco per il prossimo periodo. La coppia di protagonisti in Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore Si tratta del primo capitolo della serie interamente realizzato in 3D all'interno di una sorta di open world, ma per il resto la struttura dovrebbe essere quella classica della serie, incentrata su puzzle ed enigmi da risolvere a base di logica, matematica e scienze varie applicate. La storia, questa volta, ci porta a Steam Bison, la città più tecnologicamente avanzata d'America, almeno nel mondo del gioco. Tra meccanismi a vapore e un'industrializzazione selvaggia, Luke e il Professor Layton si ritrovano a dover risolvere un complesso caso, affidandosi come al solito alla propria arguzia e alle capacità di risolvere enigmi più o meno complessi. In un mondo così tecnologico, i due protagonisti si ritrovano a dover competere con uno strano nemico dall'aspetto alquanto "western", una sorta di ectoplasma che sfida il duo a risolvere vari indovinelli lungo il percorso.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake Può sembrare strano ma il lancio di Dragon Quest III HD-2D Remake prima dei due capitoli precedenti ha una certa logica, che Square Enix invita a seguire: la trilogia di Erdrick racconta infatti una storia unica, ma in effetti gli eventi del terzo capitolo sono precedenti, motivo per il quale si consiglia di giocare i remake nell'ordine in cui vengono pubblicati con queste riedizioni. La copertina di Dragon Quest I & II HD-2D Remake Nel 2025 arriverà dunque il pacchetto Dragon Quest I & II HD-2D Remake, che proporrà i rifacimenti dei primi due capitoli della serie storica, consentendo di reimmergerci in un paio di capisaldi del genere JRPG attentamente ricostruiti con lo stile grafico HD-2D di cui il publisher è diventato ormai specialista. Sono giochi un po' arcaici a questo punto, ma non c'è dubbio che riescano a mantenere un fascino davvero fuori dal tempo anche grazie alla loro particolare caratterizzazione grafica, oltre ad essere particolarmente godibili in portabilità, cosa che posiziona anche questa mini raccolta tra i titoli più attesi del prossimo anno per Nintendo Switch.

Inazuma Eleven: Victory Road Dopo anni di lavori e un cambio di nome, Inazuma Eleven: Victory Road dovrebbe finalmente arrivare su Nintendo Switch e altre piattaforme nel corso del 2025, in un'annata che dovrebbe vedere il ritorno in grande stile di Level-5, se tutto va bene. Considerando le tempistiche dilatatissime di questo progetto è difficile avere certezze sull'uscita, ma visto che il gioco si è già mostrato in maniera approfondita anche attraverso varie sessioni di demo e beta test, ci sentiamo di dare fiducia all'idea che la versione definitiva possa arrivare effettivamente nel corso del nuovo anno. Una scena urbana di Inazuma Eleven: Victory Road Settimo capitolo della saga videoludica incentrata sulla proprietà intellettuale trans-media di Level-5, Inazuma Eleven: Victory Road racconta la storia di Destin Billows (Unmei Sasanami), un ragazzo che ha perso l'amore per il calcio ma che si riavvicinerà progressivamente a questo sport grazie soprattutto ai nuovi compagni della Nagumohara Junior High. Oltre alla nuova storia, raccontata anche attraverso scene animate da Studio MAPPA, il gioco presenta anche un gameplay diverso, che presenta una maggiore profondità tattica oltre ai soliti colpi spettacolari.

Lunar Remastered Collection Tra i revival anni '90 segnaliamo anche l'arrivo di Lunar Remastered Collection, raccolta dei grandi JRPG appartenenti alla serie Lunar di Game Arts, riproposti in forma rimasterizzata. All'interno del pacchetto troviamo le versioni modernizzate di Lunar: Silver Star Story Complete e Lunar 2: Eternal Blue Complete, entrambi adattati con grafica in alta definizione ma lasciando inalterati storie e contenuti originali. Una scena da Lunar Remastered Collection La serie è considerata pioniera nel genere dei giochi di ruolo nipponici, tra i primi a diventare popolari anche in occidente grazie a storie profonde e una caratterizzazione molto particolare, in termini di personaggi, ambientazioni e storie. Lunar Remastered Collection contiene i due capitoli classici con grafica in alta definizione, supporto per widescreen, disegni 2D migliorati, scene animate in HD e un doppiaggio parlato in inglese completamente nuovo. In ogni momento, inoltre, i giocatori possono scegliere se giocare con la nuova grafica rimasterizzata o con quella originale, oltre a poter attivare anche diverse nuove opzioni che rendono maggiormente godibili i due titoli in questione, come la possibilità di velocizzare le battaglie e alcune impostazioni più avanzate per quanto riguarda l'impostazione strategica del party.

Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo Nel 2025 si tornerà anche nel mondo di Reveria con un'altra produzione di Level-5, che l'anno prossimo sembra veramente intenzionata a rubare la scena salvo eventuali posticipi di alcuni dei progetti. Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo è una sorta di gioco di ruolo piuttosto leggero, incentrato soprattutto su esplorazione, collezionismo, rapporti con gli NPC e personalizzazione. Insomma, è un gioco che tutti gli appassionati di Animal Crossing dovrebbero tenere d'occhio, perché si configura come qualcosa di piuttosto vicino alla tipica esperienza della serie Nintendo, pur essendo un po' più strutturato secondo i dettami dell'RPG classico. La struttura a quest prevede combattimenti, raccolta risorse, crafting e specializzazioni in varie classi, oltre a una meccanica che dovrebbe basarsi anche sulla capacità di manipolare il tempo, visto che il potere speciale della protagonista è quello di "rubarlo" in qualche maniera. Oltre a tutto questo c'è poi la possibilità di costruire una casa e gestire l'intero villaggio circostante, per completare il quadro della tipica "simulazione di vita" fantasy.