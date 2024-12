SNK annuncia la creazione di KOF Studio, specializzato in picchiaduro tra King of Fighters, Fatal Fury e altro

SNK Corporation ha annunciato la fondazione di KOF Studio , un nuovo team di sviluppo interno specializzato in picchiaduro , che si occuperà di portare avanti serie storiche dell'etichetta come Fatal Fury, Samurai Shodown, The King of Fighters e altri.

Rivoluzionare la tradizione

Il motto del nuovo KOF Studio è dunque "rivoluzionare la tradizione", in base a quanto riferito da SNK nel comunicato ufficiale sulla fondazione del team.

Il logo di KOF Studio

"I giochi di combattimento SNK hanno entusiasmato e deliziato i fan di tutto il mondo fin dal loro storico debutto negli anni Novanta", si legge nel comunicato.

"Il 30° anniversario di The King of Fighters porta con sé un'altra pietra miliare: il lancio del nuovissimo KOF Studio. KOF Studio porterà avanti con orgoglio l'eredità storica delle nostre iconiche IP di giochi di combattimento, guidandone al contempo l'evoluzione verso il futuro.

Preparatevi alle nuove battaglie che vi attendono, mentre SNK si prepara alla rivoluzione che sta per arrivare, e ricordate: la partita dei sogni non finisce mai!"

Si tratta di un'interessante riorganizzazione che riguarda comunque uno studio già operativo da tempo, che nel recente passato si è occupato dello sviluppo di The King of Fighters XV, Samurai Shodown (2019), SNK Heroines: Tag Team Frenzy e The King of Fighters XIV.

Tra i nuovi giochi in sviluppo già annunciati ci sono Fatal Fury: City of the Wolves e l'action RPG su Samurai Shodown.