VGP Play intervista Takashi Nishiyama, il papà di Street Fighter e presidente di Dimps

Nell'intervista, Nishiyama ripercorre la sua carriera, dagli esordi presso Irem, dove ha lavorato a Moon Patrol e Kung Fu-Master , diventando poi director del primo Street Fighter per Capcom e successivamente producer di Fatal Fury e King of Fighters . Nel 2000 ha fondato Dimps, noto studio di sviluppo giapponese che ha lavora a Dragon Ball Xenoverse, Soul Calibur 6 e molti altri giochi in collaborazioni con publisher come Bandai Namco, Capcom, Square Enix e Sony.

L'origine dei nomi di Ryu e Ken di Street Fighter

Oltre a raccontarci la sua carriera, nel video Nishiyama ci parla anche delle sfide, le ispirazioni e come si è evoluto il game design del genere del picchiaduro dal punto di vista di un pioniere di questo genere e, in generale, dell'industria.

Ryu e Ken da Street Fighter

Spazio anche ad aneddoti interessanti. Per incuriosirvi, ve ne anticipiamo uno, ovvero l'origine dei nomi di Ryu e Ken di Street Fighter. Per il primo, Nishiniyama ha svelato di aver usato il proprio nome come ispirazione. Infatti, il kanji "Taka" di Takashi (高) può essere letto anche come "Ryu" (隆), e da qui è nata l'idea di chiamare così il protagonista, che in giapponese significa "drago". Il nome di Ken, invece, è legato al suo collega Hiroshi Matsumoto, director per Street Fighter. Nishiyama voleva che il rivale di Ryu fosse legato al suo collaboratore Matsumoto, ma "Hiroshi" non si adattava bene al personaggio. Per renderlo più "internazionale," cambiarono il nome in Ken, un nome breve e facile da ricordare.

Se siete interessati, potrete guardare per intero l'intervista a Takashi Nishiyama su VGP Play a questo indirizzo. Per chi non lo sapesse, si tratta di una piattaforma italiana che, previo registrazione gratuita, consente di consultare gratuitamente una ricca enciclopedia di video interviste a figure di spicco dei videogiochi assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati, come ad esempio quelle a Randy Pitchford, il creatore di Borderlands e boss di Gearbox, e a Soyo Oka, una delle storiche compositrici delle musiche dei giochi Nintendo.