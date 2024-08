VGP Play pubblica un'intervista a Randy Pitchford, creatore di Borderlands e fondatore di Gearbox

Durante l'intervista, Pitchford ci parla delle sue prime esperienze con i videogiochi , con tanto di aneddoti personali su come la sua passione sia nata fin dall'infazia e di come i primi giochi elettronici abbiano avuto un ruolo fondamentale nel suo modo di concepire i videogiochi, portandolo a creare alcuni degli universi più iconici e amati.

Dai videogiochi alle sale cinematografiche

"Stiamo creando personaggi, universi, storie e esperienze che stanno profondamente impattando la vita delle persone", ha dichiarato Pitchford durante l'intervista, sottolineando il potere trasformativo dei videogiochi.

Randy Pitchford, CEO di Gearbox Entertainment

Ovviamente si è parlato anche del film di Borderlands, arrivato nelle sale italiane lo scorso 7 agosto, e di come vedere su schermo i personaggi dei giochi sia un sogno che diventa realtà.

"È un sogno che diventa realtà vedere i personaggi e le storie che abbiamo creato prendere vita sul grande schermo. Sono incredibilmente emozionato e non vedo l'ora che i fan possano vivere questa esperienza cinematografica."

Se siete interessati, potrete guardare per intero l'intervista a Pitchford sulla piattaforma gratuita VGP Play a questo indirizzo. Si tratta di un video sicuramente interessante, non solo per i fan di Borderlands, ma anche per tutti gli appassionati di videogiochi, visto che parliamo di uno dei creativi più influenti del settore, che per l'occasione ci svela come ha creato il suo impero videoludico.

Lilith nel film di Borderlands

Per chi non lo conoscesse, VGP Play è una piattaforma italiana che, previo registrazione gratuita, consente di consultare una ricca enciclopedia di video interviste a figure di spicco dei videogiochi assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati. In precedenza abbiamo visto quelle a Shuji Utsumi, il presidente e CEO di Sega America ed Europa e quella a Manuel Saua Llanes, game designer italiano di DICE. Non perdetevi anche il concerto privato di Baldur's Gate 3 e il viaggio a Toledo per scoprire la tradizione della creazione delle spade che ha influenzato anche le armi di Elden Ring.