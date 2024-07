Ascoltate il concerto privato di Baldur's Gate 3 e scoprire i dietro le quinte del gioco su VGP Play

VGP Play ha reso disponibile un nuovo video, The First Ballad , nel quale viene presentata una esibizione privata dal vivo dell'orchestra con musiche tratte da Baldur's Gate 3 .

Dove vedere il video del concerto di Baldur's Gate

Per poter vedere il filmato, vi basta raggiungere questa pagina del sito di VGP Play. Il video dura 38 minuti e 41 secondi. È necessario creare un account sul sito, ovviamente in formato completamente gratuito.

La locandina del concerto di Baldur's Gate 3

Ricordiamo che Borislav Slavov non è solo il compositore della colonna sonora di Baldur's Gate 3, ma ha collaborato con Larian Studios anche su Divinity, tramite il quale aveva già dimostrato le proprie capacità e la propria esperienza.

Il video si divide in due parti: nella prima possiamo vedere e ascoltare le cantanti Mariya Anastasova e Ilona Ivanova mentre si esibiscono con alcune delle musiche ufficiali del gioco; successivamente vi è spazio per l'orchestra dell'Università Bicocca di Milano che suona spartiti preparati per l'occasione da Borislav Slavov. Nella seconda parte, come detto, c'è invece spazio per le interviste durante le quali vengono raccontati dei dietro le quinte del gioco.

Infine, scopriamo la tradizione delle spade di Elden Ring: Shadow of the Erdtree nel documentario di VGP Play.