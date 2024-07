Scopriamo la tradizione delle spade di Elden Ring: Shadow of the Erdtree nel documentario di VGP Play

In occasione del lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, VGP Play in collaborazione con Trust Gaming GXT presenta il documentario "Birth of a Sword", un viaggio che ci porta a scoprire come vengono forgiate le leggendarie spade di Toledo e il loro legame con le lame presenti nel gioco di FromSoftware.

Toledo è una città nota per la sua antica tradizione di fabbricazione di spade e le sue tecniche artigianali. Elden Ring, come di certo saprete, prende ispirazione da molteplici tradizioni e culture, incluse le lame realizzate dai celebri fabbri spagnoli, famose in tutto il mondo per la loro eleganza e maestria, su cui sono basate alcune delle armi del titolo di FromSoftware. Il documentario realizzato da VGP Play esplora proprio i punti di contatto tra le lame realizzate dagli artigiani spagnoli e quelle presenti in Elden Ring, dimostrando come l'artigianato può ispirare le avventure virtuali dei videogiochi.