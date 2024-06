La strategia futura di Sega e il lancio di successo di PS1, ecco l'intervista a Shuji Utsumi di VGP Play

"Insomma, dal punto di vista dei brand SEGA è una società fortissima, e io sono sempre stato convinto che il pubblico occidentale desiderasse un grande ritorno di SEGA. Volevo vedere SEGA dedicarsi al pubblico globale , realizzare grandi videogiochi e pubblicarli fin da subito in tutto il mondo, e sto parlando di serie come Sonic, Persona e anche Like a Dragon. Di recente abbiamo pubblicato l'ottavo capitolo di Yakuza, abbiamo lavorato sulla serie Persona e su Persona 3R, quindi direi che siamo nel pieno del percorso che agli ultimi The Game Awards ci ha portato a presentare il ritorno di molti titoli storici".

VGP Play , la piattaforma di streaming italiana gratuita dedicata al mondo videoludico, sta espandendo la propria offerta con interviste a centinaia di esponenti di spessore del mercato videoludico, tra cui anche Shuji Utsumi , l'attuale COO di Sega Enterprises, presidente e CEO di Sega of America & Europe , nonché ex-figura di spicco di Sony Interactive Entertainment, ricordato come il principale responsabile del lancio di PS1 sul mercato mondiale.

La lungimiranza di Ken Kutaragi per la prima PS1

Mentre guarndando al passato, Utsushi ha parlato di come la visione di Ken Kutaragi per la prima PS1 fosse lungimirante, visto che aveva l'obiettivo di creare non solo una console, ma anche un dispositivo per il salotto, concetto che come sappiamo è stato ulteriormente espanso da Sony e altre compagnie nelle generazioni future.

Ken Kutaragi mentre presenta PS3

"Quando abbiamo presentato il pitch di PlayStation a Mr. Ohga (il CEO di Sony all'epoca), non avevamo niente in mano, anzi, avevamo giusto il chip audio della console e una piccola divisione di Sony Music che faceva software. Questo era tutto. "

Ma quando tenemmo la presentazione per Ohga, Ken Kutaragi disse: "Il nostro computer non sarà come quelli di Nintendo e di SEGA, sarà come Microsoft: PlayStation diventerà il dispositivo principale del salotto". La cosa divertente è che allora Kutaragi non era un pezzo grosso di Sony, era Assistant Director o qualcosa del genere; ma la raccontò come se fosse una cosa enorme... in un certo senso aveva capito che l'industria sarebbe cresciuta fino a diventare... insomma, capì fin da allora il potenziale del business dei videogiochi".