Quanto dura Avowed? Obsidian offre una stima delle ore necessarie per finirlo e come strutturato il mondo

Tramite un'intervista pubblicate sulle pagine di Game Informer sono arrivati nuovi dettagli su Avowed, il nuovo atteso GDR di Obsidian in arrivo durante il corso dell'anno. In particolare, la game director Carrie Patel ha offerto una stima della durata del gioco e come è strutturato il mondo che i giocatori esploreranno.

Per quanto riguarda il primo punto, indicativamente Avowed offrirà una lunghezza paragonabile a quella di The Outer Worlds. Per offrire un contesto più chiaro, stando al portale How Long to Beat parliamo di circa 13 ore per la sola storia prinicipale, che salgono fino a 25 ore con le missioni principali e 36 ore per chi vuole completare il gioco al 100%.

"Il paragone migliore per Avowed è The Outer Worlds", ha detto Patel. "I giocatori possono aspettarsi un'esperienza più o meno simile, proprio come quella di The Outer Worlds, a seconda del tipo di difficoltà a cui giocano e di quanto esplorano e investono all'interno dei contenuti, piuttosto che limitarsi alle missioni della storia principale".