Su Steam abbondano le offerte sui giochi di Bandai Namco, da Sand Land ai Tales of

L'estate è finalmente arrivata e Bandai Namco ha deciso di festeggiare con un ricco assortimento di promozioni sui suoi giochi su Steam, con sconti che possono arrivare fino al 90% e interessano anche giochi di recente pubblicazione come Sand Land.

Ad esempio, l'action adventure basato sull'omonimo manga di Akira Toriyama vine proposto a 39,59 euro, con uno sconto del 34% sul prezzo base. Tales of Arise invece è a 19,99 euro, metà del suo prezzo standard. Anche l'espansione Beyond the Dawn è in offerta, in questo caso al prezzo di 19,79 euro o inclusa con il gioco base a 39,59 euro. Troviamo in promozione anche molti altri giochi della serie, come Berseria, Symphonia e Vesperia.