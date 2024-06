Tatsumaki da One Punch-Man cerca di usare i muscoli nel cosplay di rabidcrows

One Punch-Man è una delle saghe preferite da molti appassionati di anime e manga degli ultimi anni. Il suo protagonista è divertente e certamente il più amato, ma anche i personaggi di sostegno sono assolutamente apprezzati. Un esempio è Tatsumaki, che possiamo ora vedere ricreata in questo cosplay di rabidcrows.

Ricordiamo che Tatsumaki è una giovane eroina con poteri telecinetici ed è la seconda più potente dell'associazione degli eroi. È in grado anche di volare e scagliare oggetti contro i nemici con la mente e non ha bisogno di usare la forza fisica per avere la meglio. Il suo archetipo è inoltre quello della tsundere, ovvero della ragazza giovane che finge di essere antipatica e aggressiva, quando in realtà è timida.