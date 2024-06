meganflockhart è un clone di Emma Watson nel cosplay di Hermione Granger con l'abito da ballo da Harry Potter

La saga di Harry Potter è ovviamente dedicata al mago titolare, ma per molti appassionati e appassionate anche Hermione Granger è un nome molto importante. Anche la strega è cresciuta nel mondo Babbano come Harry (un po' più felicemente di lui però) e molte ragazze crescendo si sono impersonate in lei. Non a caso il mondo del cosplay ama ricreare la ragazza, come possiamo vedere ad esempio nel cosplay realizzato da meganflockhart, che sembra veramente una copia di Emma Watson.

Il cosplay si basa sull'abito indossato da Hermione al Ballo del Ceppo. meganflockhart assomiglia molto a Watson, quindi è facile richiamare alla mente la scena del film.