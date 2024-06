Ginny nel cosplay di elodieclouzet ricrea la studentessa di Harry Potter in modo perfetto

Il mondo magico di Harry Potter è ricordato per la bellezza della sua storia, per gli ideali di uguaglianza, della scoperta di sé e del trovare persone simili a noi anche se queste non sono considerate normali dal resto del mondo, ma anche banalmente per i suoi personaggi. Il mondo del cosplay li ricrea regolarmente e un esempio è Ginny Weasley, che possiamo vedere negli scatti di elodieclouzet.

Ricordiamo che Ginny è la più piccola della famiglia Weasley e unica figlia femmina. La ragazza ha un carattere forte, è dotata a livello magico e un'abile giocatrice di Quidditch. Nel sesto romanzo inizia anche una relazione con Harry, il protagonista.