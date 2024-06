GTA Trilogy è il gioco più scaricato di sempre su Netflix, con numeri incredibili per il servizio

Secondo i dati di Appmagic, la trilogia remaster di GTA è stata scaricata oltre 30 milioni di volte tramite il servizio in abbonamento Netflix, diventando in pratica il grande successo della piattaforma.

Ricordiamo che Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas sono stati aggiunti al catalogo videoludico di Netflix a dicembre dello scorso anno. Il catalogo, in caso non lo sappiate, è accessibile per ogni abbonati tramite mobile e permette di scaricare senza costi aggiuntivi una serie di videogiochi che non includono pubblicità né microtransazioni.