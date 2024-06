Nintendo Switch 2 è stato rimandato fino a marzo 2025? In realtà non è così per un giornalista

Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale della prossima console della grande N) non è stata svelata e non ha quindi una data di uscita , al momento. Nel corso dei mesi si è però più volte parlato del suo arrivo e alcune voci hanno anche suggerito che la piattaforma fosse stata rimandata.

Le ultime sull'uscita di Nintendo Switch 2

Come potete vedere tramite i tweet che vedete qui sotto, un giornalista di RPGSite, Gamesradar e Nintendoins ha affermato che - senza ovviamente condividere i dettagli per non mettere in pericolo la fonte - durante il Summer Game Fest gli è stato rivelato che "Switch 2 aveva sempre mirato a una pubblicazione nel marzo 2025".

Il giornalista si chiede quindi da dove vengano i rumor del rimando e cosa abbia pianificato Nintendo per la fine del 2024 (lo scopriremo oggi alle 16:00 nel Nintendo Direct).

Inoltre, in un secondo tweet risponde a un altro utente che afferma che "c'era un tizio che ha detto di aver lavorato con diversi editori durante precedenti pubblicazioni e nella sua esperienza Nintendo ha sempre atteso fino all'ultimo per confermare gli esatti piani di lancio".

Il giornalista suppone quindi che siano stati gli sviluppatori a supporre che Nintendo Switch 2 sarebbe arrivata questo autunno e che quando gli è stato confermato che non era così, hanno supposto che si trattasse di un rimando.

Ovviamente, parlare di rimando quando un prodotto non è stato annunciato non è propriamente corretto, ma per semplicità consideriamoli come dei "rimandi interni".