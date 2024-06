Il Nintendo Direct di giugno è stato annunciato con giorno, ora e durata: ecco cosa presenteranno

Ricordiamo che già era stato confermato che un Nintendo Direct sarebbe arrivato nel mese di giugno, ma non avevamo ancora i dettagli esatti su quanto sarebbe andato in onda. Finalmente abbiamo tutte le informazioni necessarie e possiamo prepararci a quello che supponiamo sarà l'ultimo evento di grande rilievo del mese.

I dettagli del Nintendo Direct

Secondo la comunicazione ufficiale di Nintendo, l'evento durerà ben 40 minuti e si concentrerà sui giochi della seconda metà del 2024. Come già sapevamo, non ci sarà alcun tipo di riferimento al successo di Nintendo Switch, ovvero la non ancora annunciata nuova console della compagnia di Kyoto.

Come sempre, sarà possibile seguire la diretta tramite il sito ufficiale di Nintendo oppure tramite il canale YouTube della compagnia, anche in versione italiana con i sottotitoli. Inoltre, il team di Multiplayer.it seguirà l'evento tramite Twitch, quindi vi consigliamo di unirvi a noi per scoprire in compagnia cosa sarà svelato e vedere la nostra reazione.

Fortunatamente l'attesa sarà veramente breve, visto che mancano solo 24 ore alla diretta. Tra i giochi che il pubblico spera di vedere vi sarà probabilmente anche Metroid Prime 4, che da tempo è sparito dai radar. L'arrivo entro la fine del 2024 sarebbe una bella sorpresa per i fan. Inoltre, è possibile che vi sarà spazio per nuovi remake o remaster di vecchi giochi, visto che in questi anni Nintendo è sempre stata molto attenta a non lasciare i titoli migliori delle vecchie generazioni chiusi su tali console. Diteci, quali sono le vostre speranze?