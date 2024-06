PlayStation Stars è inaccessibile da due settimane e il servizio utenti sembra dare risposte contrastanti

Il vero problema però è che non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito - se non un iniziale "ci sono dei problemi e i nostri ingegneri ci stanno lavorando" - e gli utenti devono contattare il servizio utenti per capire cosa sta accadendo. Purtroppo nemmeno quest'ultimo è in grado di dare risposte coerenti.

Come forse avrete notato, il servizio PlayStation Stars di Sony è attualmente non accessibile. Il disservizio prosegue da circa due settimane. Si tratta di un periodo di tempo alquanto lungo, considerando anche che parte di PS Stars si basa sul completamento di piccole attività a tempo.

Le parole del supporto tecnico su PS Stars

Tramite Reddit gli utenti stanno mostrando le chat testuali con il servizio utenti di Sony. In alcuni casi viene spiegato che i punti delle ricompense non andranno persi. Bisogna infatti sapere che facendo un acquisto su PS Store, si ottengono dei punti che possono poi essere convertiti in varie ricompense, da credito a oggetti digitali da collezione.

Altri invece segnalano risposte completamente opposte, con la chat di supporto che suggerisce di attendere la risoluzione dei problemi tecnici per ricevere i punti di PS Stars. Ovviamente è possibile che il supporto interesse che fino a quando il servizio non sarà di nuovo accessibile, non sarà possibile vedere i punti accumulati, ma un'altra interpretazione è che vi è il rischio che non vengano assegnati punti durante questa fase di inattività.

PS Stars non è ovviamente un servizio fondamentale per giocare, ma se Sony lo propone è naturale aspettarsi che funzioni correttamente e che vengano fornite informazioni dettagliate riguardo a quanto sta accadendo.

Non ci resta che attendere per scoprire più dettagli a riguardo.

Tra le ricompense vi sono anche interi giochi, come Stellar Blade..