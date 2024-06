Still Wakes the Deep ha ricevuto voti contrastanti dalla stampa internazionale

I voti di Still Wakes the Deep sono contrastanti: la nuova avventura horror di The Chinese Room, disponibile da domani su PC, PS5 e Xbox Series X|S, senza costi aggiuntivi per gli abbonati al Game Pass, ha diviso la critica internazionale.

Gaming Age - 9,5

TheSixthAxis - 9

TheXboxHub - 9

Xbox Achievements - 9

PC Gamer - 8,6

But Why Tho? 8,5

XboxEra - 8,5

Edge Magazine - 8

GamesRadar+ - 8

VG247 - 8

Pure Xbox - 8

Push Square - 8

GameSpew - 8

VGC - 8

God is a Geek - 8

TechRadar Gaming - 8

WellPlayed - 7,5

Metro GameCentral - 7

Multiplayer.it - 6

Checkpoint Gaming - 6

Wccftech - 6

IGN - 6

Dot Esports - 4

Se infatti è vero che la maggior parte dei giudizi espressi in merito al gioco sono positivi, talvolta persino eccellenti, ci sono siti che hanno espresso forti critiche nei confronti del nuovo progetto dagli autori di Amnesia: A Machine for Pigs ed Everybody's Gone to the Rapture.