Still Wakes the Deep, la recensione dell'avventura horror di The Chinese Room

Se vogliamo, Still Wakes the Deep rappresenta il progetto dell'azienda di Brighton che più concede sotto il profilo del gameplay, certo a parte il platform Little Orpheus: le drammatiche vicende di Cameron "Caz" McLeary in mezzo al Mare del Nord si avvicinano parecchio alle dinamiche di un survival horror passivo, fra nascondini e quick time event, ma non lasciatevi ingannare: il focus è anche stavolta sulla narrazione.

Proprio mentre l'uomo sta per salire sul veicolo, però, accade l'impensabile: le trivelle hanno perforato qualcosa che se ne stava sul fondo del mare, dormiente, da chissà quanto tempo, e ora l'intera struttura è in preda al caos , fra impalcature che crollano e persone che precipitano in acqua. Anche lo stesso Caz, che però viene miracolosamente recuperato da alcuni colleghi.

Caz ha infatti accettato questo disgraziato incarico, che lo ha portato lontano dalla moglie e dalle due figlie per mesi, allo scopo di fuggire dalle sue responsabilità dopo aver pestato un tizio; ma la polizia l'ha trovato lo stesso, e così il supervisore gli ordina di salire sul dannato elicottero in cima alla piattaforma per tornare a casa... o andare in prigione, chi se ne importa.

Struttura, narrazione e un pizzico di gameplay

Still Wakes the Deep non possiede una struttura open, dunque le varie aree della piattaforma che ci troveremo a esplorare vengono gestite dal gioco come compartimenti stagni, con tanto di caricamento nel passaggio dall'una all'altra. Sfide da superare ricorrendo magari a qualche salto, aggrappandosi a una sporgenza, arrampicandosi su di un supporto (rigorosamente giallo: rosso sarebbe stato troppo Mirror's Edge), strisciando in un cunicolo oppure attivando qualche interruttore.

I corridoi, di qualsiasi tipo, sono una presenza costante in Still Wakes the Deep

In tal senso l'esperienza si rivela molto "fisica" e ci sono due o tre sequenze di fuga effettivamente coinvolgenti, ma come detto le concessioni fatte da The Chinese Room non si spingono oltre le meccaniche tipiche dei survival horror passivi. Ciò significa che, in presenza di eventuali nemici, tutto ciò che potremo fare sarà appunto darcela a gambe oppure, più frequentemente, camminare bassi e nasconderci in qualche nascondiglio, lanciando magari un oggetto in giro per trarre in inganno le creature che ci danno la caccia.

Che il focus sia sulla narrazione, in maniera oltremodo lineare, lo dimostra da un lato una generale mancanza di tensione, visto che il game over non è punitivo grazie a un capillare sistema di checkpoint a supportarci in caso di sconfitta, così da non dover rifare da capo intere sezioni; dall'altro un'esplorazione estremamente guidata, che pur in assenza di una mappa consultabile (ne troveremo solo qualcuna appesa ai muri) rende quasi impossibile perdersi durante le appena quattro ore e mezza necessarie per arrivare ai titoli di coda.

Il Marchio... cioè, le misteriose fibre che si sono insinuate nella piattaforma di Still Wakes the Deep

Comparto narrativo al primo posto, dunque, com'era lecito attendersi da un gioco di The Chinese Room. Eppure, tristemente, anche in tal senso Still Wakes the Deep non riesce a centrare il bersaglio: la trama accelera in maniera repentina e il tempo di conoscere i componenti del cast (per poi eventualmente piangerne la morte) è ridotto al minimo, ma soprattutto le soluzioni messe in campo non riservano alcuna sorpresa.