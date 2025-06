Immergiamoci nel video di gameplay esteso di Still Wakes the Deep: Siren's Rest, il nuovo DLC

L'editore Secret Mode e lo studio di sviluppo The Chinese Room hanno pubblicato un trailer esteso di gameplay di Still Wakes the Deep: Siren's Rest, il nuovo DLC per l'avventura narrativa in prima persona pubblicata lo scorso anno. Parliamo di più di cinque minuti registrati in presa diretta, che mostrano una fase di esplorazione subacquea di quel che resta della piattaforma petrolifera su cui è ambientato il gioco base.