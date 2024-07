Still Wakes the Deep sembra essere andato bene su tutte le piattaforme, patch 1.3 disponibile

Still Wakes the Deep pare essere andato bene su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile, ossia PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Lo studio di sviluppo The Chinese Room ha approfittato della pubblicazione della patch 1.3 per ringraziare tutta la comunità per il supporto dato al gioco: "Vi siamo incredibilmente grati per il vostro fantastico supporto a Still Wakes the Deep. Grazie a voi, il gioco ha ottenuto risultati fantastici su tutte le piattaforme e il nostro team è felicissimo."

Tutte le novità

Il messaggio prosegue parlando della patch 1.3 e dei suoi contenuti: "Tuttavia, sappiamo che alcuni di voi hanno avuto a che fare con alcuni fastidiosi bug. Ce ne scusiamo e vi assicuriamo che li abbiamo eliminati!"

Quindi viene spiegato cosa è stato introdotto con l'ultimo aggiornamento, che non si limita a sistemare i bug ma amplia le opzioni di accessibilità consentendo di togliere i marcatori gialli che indicano la via da seguire, così da rendere l'esperienza leggermente più difficile.

"Aggiunto un toggle per i "Marcatori Gialli" nel menu delle impostazioni e all'avvio di una nuova partita. Selezionando "Riduci", i marcatori gialli supplementari (come le macchie di vernice gialla) verranno rimossi per rendere l'esplorazione più impegnativa. Questo non influisce su oggetti come scale, corrimano, ecc."

Aggiunte anche delle nuove funzioni e delle nuove impostazioni: "Aggiunta la funzione "Riavvia Scena" nel menu di pausa. Aggiunta un'impostazione per ridurre il numero di suggerimenti sull'azione da compiere dati dall'interfaccia utente in modo che appaiano solo alla prima interazione con un oggetto (non include i suggerimenti per gli eventi a tempo)."

Infine, su PC Game Pass sono stati aggiunti tre plugin per le tecnologie di upscaling: AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3), Nvidia Deep-Learning Super Sampling (DLSS) e Intel Xe Super Sampling (XESS) (AI Enhanced Super Sampling). Inoltre, sempre su PC Game Pass è ora possibile selezionare più risoluzioni per la modalità finestra.

Modificati anche i requisiti di alcuni obiettivi, per renderli più facili: "Reso "McLeery" più facile da sbloccare abbassando i requisiti; reso "Me and My Spoon" più facile da sbloccare abbassando i requisiti; risolto un problema con "Walking Simulator" in cui il tempo di scatto non veniva calcolato correttamente."