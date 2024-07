GTA+ potrebbe arrivare su Nintendo Switch: giochi Rockstar Games in arrivo sulla console?

Un recente aggiornamento effettuato da Rockstar Games sul proprio sito ufficiale fa pensare che il servizio su abbonamento GTA+ possa essere in arrivo anche su Nintendo Switch, visto che il nome della piattaforma ora compare in corrispondenza di alcuni titoli del catalogo.

Sebbene la questione non sia stata chiarita ufficialmente dal team, un'estensione del servizio in abbonamento sulla console Nintendo potrebbe avere senso, ma il fatto è che, notoriamente, non sono molti i giochi Rockstar Games usciti su Nintendo Switch, cosa che potrebbe introdurre prospettive o elementi di discussione.

La prima idea è che l'allargamento dell'abbonamento agli utenti Nintendo Switch, se non accompagnato da nuovi port sulla console in questione, potrebbe risultare alquanto fuorviante per i giocatori, che di fatto non avrebbero accesso a numerosi contenuti dell'abbonamento stesso.