Rockstar Games, lo studio di GTA 6, ha acquisito il team di sviluppo Video Games Deluxe

Rockstar Games, la casa di sviluppo dietro a Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, ha annunciato l'acquisizione di Video Games Deluxe, uno studio di sviluppo con sede a Sidney, che ora verrà rinominato Rockstar Australia.

Questa operazione non nasce dal nulla, bensì è l'apice di un percorso di collaborazione tra le due aziende che prosegue da quasi dieci anni. Infatti, Video Games Deluxe ha lavorato come team di supporto al alcuni dei giochi realizzati da Rockstar Games, tra cui le riedizioni di L.A. Noire, L.A. Noire: The VR Case Files e, più recentemente, a Grand Theft Auto: The Trilogy - The Defintive Edition.