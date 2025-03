Rise of the Ronin è in prenotazione con uno sconto in versione PC Steam su Instant Gaming

Sony negli anni ha messo al sicuro una serie di produzioni interessanti rendendole esclusive temporali per la sua console, ma pian piano vari videogiochi stanno arrivando anche su altre piattaforme, iniziando con il PC. Ad esempio, Rise of the Ronin sarà pubblicato l'11 marzo su Steam. Se volete assolutamente giocarci, allora dovreste sfruttare la promozione di Instant Gaming per avere il gioco sin dal lancio ma a un prezzo scontato. Precisamente la cifra è 43,91€, invece di 50€. Lo potete trovare a questa pagina del negozio oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Chiaramente si tratta di uno sconto minimo, ma non c'è alcuna promozione ufficiale per il pre-acquisto tramite il negozio di Valve. Il gioco, precisiamo, è in versione Steam.