Honor svela il piano Alpha: un ecosistema IA da 10 miliardi per rivoluzionare il rapporto con la tecnologia

L'azienda investirà 10 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per realizzare questo progetto, in collaborazione con partner di eccellenza come Google e Qualcomm.

Honor ha presentato al Mobile World Congress di Barcellona il suo ambizioso piano per il futuro della tecnologia: l'Alpha Plan . Si tratta di un ecosistema basato sull'intelligenza artificiale che mira a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

Il piano Alpha di Honor

L'Alpha Plan si basa su un concetto chiave: gli Agenti IA. Questi sistemi automatizzati saranno in grado di interagire con le interfacce grafiche di app e siti web per svolgere compiti al posto degli esseri umani. Immaginate di poter chiedere al vostro smartphone di prenotare un tavolo al ristorante, tenendo conto della vostra posizione, degli impegni in calendario e delle vostre preferenze. Gli Agenti IA saranno in grado di farlo, analizzando il contesto e interagendo con i servizi online in modo autonomo.

Honor Alpha Plan

Honor ha posto grande enfasi sulla privacy e la sicurezza dei dati. Le elaborazioni degli Agenti IA avverranno principalmente in locale, ricorrendo al cloud solo quando necessario e con misure di sicurezza avanzate come la crittografia e l'eliminazione dei dati dopo l'utilizzo.

Oltre agli Agenti IA, Honor ha presentato anche nuove funzionalità di intelligenza artificiale per la fotografia, come il miglioramento dei ritratti, il restauro di vecchie foto e l'ottimizzazione dei file RAW. Queste funzionalità saranno disponibili su diversi dispositivi Honor a partire dalla fine di marzo.

L'Alpha Plan non si limita agli smartphone. Honor punta a creare un ecosistema intelligente che coinvolga tutti i dispositivi personali, indipendentemente dal marchio o dal sistema operativo. Con Honor Share sarà possibile scambiare file tra smartphone, computer e tablet in modo rapido e semplice.

I nuovi dispositivi Honor al Mobile World Congress 2025

Infine, Honor ha presentato quattro nuovi prodotti che arricchiscono il suo ecosistema: il notebook Honor Magicbook Pro 14, il tablet Honor Pad V9, lo smartwatch Honor Watch 5 Ultra e gli auricolari Honor Earbuds Open. Tutti questi dispositivi integrano funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza d'uso.

Intanto anche Lenovo era al MWC e ha presentato i notebook del futuro con schermo che si piega e ricarica solare.