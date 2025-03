Capcom promuove il producer di Monster Hunter al ruolo di guida delle divisioni di sviluppo

La carriera di Tsujimoto

Tsujimoto è entrato in Capcom nel 1996, dopo l'università, ed è partito con la sezione dedicata agi giochi arcade come Battle Circuit e Tech Romance, per poi avviare la carriera soprattutto con il suo lavoro su Monster Hunter, serie a cui si è dedicato fin dall'inizio.

Ryozo Tsujimoto con i pupazzetti di Monster Hunter

Inizialmente era progettista sul primo capitolo della serie su PS2 e su Monster Hunter Freedom per PSP, diventando poi produttore per Monster Hunter Tri, Monster Hunter Freedom 2 e Monster Hunter Portable 3rd.

Da lì in poi ha sempre coperto il ruolo di producer o produttore esecutivo per tutti i maggiori Monster Hunter, compresi anche i recenti Monster Hunter World, Monster Hunter Rise e Monster Hunter Wilds, contribuendo dunque all'enorme successo della serie che ha avuto grande importanza per l'andamento di Capcom in generale.

Probabilmente non ha guastato nemmeno il fatto di essere figlio del CEO di Capcom Kenzo Tsujimoto e fratello del presidente e COO, Haruhiro Tsujimoto, ma non si può certo dire che non abbia dato in maniera pratica il suo contributo all'evoluzione della compagnia.