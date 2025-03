Marvel Rivals in futuro proporrà eventi crossover e promozioni con altri media

Marvel Rivals sin dal lancio è riuscito ad attirare milioni di giocatori da tutto il mondo e al momento si tratta di uno dei giochi su cui NetEase punta di più. La compagnia ovviamente vuole capitalizzare il successo del gioco e incentivare altri utenti a provarlo e per questo motivo ha svelato che ha in programma di proporre dei " eventi crossover e promozionali con media differenti " nel prossimo futuro per aumentarne ulteriormente la popolarità.

Marvel Rivals come Fortnite e Overwatch?

I crossover, ovvero delle collobrazioni con videogiochi, film, serie tv e via dicendo, sono fondamentalmente la norma in titoli live service di questo genere. Ad esempio, sono il cavallo di battaglia di Fortnite Battaglia Reale e anche in Overwatch, che sulla carta è il rivale maggiore di Marvel Rivals, abbiamo visto contenuti di questo tipo, come ad esempio quelli con My Hero Academia e One-Punch Man. Il caso di Marvel Rivals, tuttavia, è particolare, visto che parliamo di un gioco su licenza concessa da Marvel e Disney, che supponiamo siano poco propense a creare delle collaborazioni con franchise appartenenti a compagnie rivali, come Warner Bros. giusto per fare un esempio.

Groot in Marvel Rivals

Rimanendo in tema, nei giorni scorsi la co-creatrice di Marvel Rivals ha risposto alle critiche sulla strapotenza di Jeff lo Squalo, suggerendo che non è troppo forte, piuttosto sono i giocatori che non sanno come contrastarlo.