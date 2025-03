Jeff lo Squalo di Marvel Rivals è troppo forte? No, siete voi che non sapete giocare, dice la co-creatrice

Jeff lo Squalo è uno degli eroi di Marvel Rivals. È carino ma anche molto noioso da affrontare e per molti questo personaggio è troppo potente. Il creatore del pesce zannuto però non ha alcuna compassione per le vittime.

Kelly Thompson, che ha co-creato Jeff lo Squalo insieme all'artista Daniele di Nicuolo, ha offerto alcuni consigli ai giocatori di Marvel Rivals che sono stanchi di essere assaliti da Jeff lo Squalo. Parlando con Polygon, Thompson ha (scherzosamente) consigliato ai giocatori di imparare a giocare (git gud, se preferite il gergo videoludico).