I fan di Leggende Pokémon Z-A cercano di dedurre il mese di uscita del videogioco per Nintendo Switch

Leggende Pokémon Z-A è stato da poco svelato in modo espanso, con un trailer che spiega come è gestita l'ambientazione, quali personaggi incontreremo e come saranno le lotte, che abbandonano una struttura a turni classici a favore di scontri in tempo reale, con tanto di movimento dentro l'area di combattimento.

Sappiamo quindi molto, ma non tutto. Ad esempio non ci è stata indicata la data di uscita precisa. Nintendo ha infatti confermato solo che Leggende Pokémon Z-A è in arrivo verso la fine del 2025. I fan però non stanno con le mani in mano e stanno già facendo un po' di ipotesi sul mese di arrivo del videogioco.