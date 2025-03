Inside Out 3 si farà, per il co-sceneggiatore, che mira a creare otto seguiti

Anche se Holstein ha fatto notare che il team Pixar sta ancora festeggiando il successo di Inside Out 2, ammette che ci sono state alcuni dialoghi su un seguito. Ritiene che Inside Out 3 si farà sicuramente prima o poi e che la serie potrebbe continuare per molti altri film.

Il co-sceneggiatore di Inside Out 2 , Dave Holstein, ha rivelato che un terzo capitolo della serie Pixar è nelle primissime fasi di sviluppo. Parlando con The Direct ai Saturn Awards del 2025 (dove Inside Out 2 è stato nominato come miglior film d'animazione), gli è stato chiesto di parlare di possibili sequel .

Inside Out 3 ma non solo

"Sì, ne abbiamo parlato un poco", ha detto Holstein quando gli è stato chiesto di Inside Out 3. "Voglio dire, direi che ci stiamo ancora godendo l'ondata di divertimento di questo secondo film. Ma non ho dubbi che a un certo punto un terzo Inside Out si farà, e se tutto va bene, magari anche un quarto così come un sesto, settimo, ottavo".

I personagi di Inside Out 2

Lo sceneggiatore ha anche accennato alle potenziali trame di ulteriori lungometraggi, sottolineando l'importanza di evolvere la premessa di base man mano che Riley cresce. "In ogni nuovo film si vuole che qualcosa cambi, e in ogni sequel si vuole che le cose cambino in modo profondo", ha detto. "E il bello di avere Riley come motore di questo franchise è che entrerà in un capitolo diverso della sua vita in cui le fondamenta cambieranno".

Uscito la scorsa estate, Inside Out 2 è stato uno dei maggiori successi del 2024. Oltre a riscuotere ampi consensi da parte della critica, ha guadagnato 1,6 miliardi di dollari al botteghino mondiale, diventando il film di maggior incasso dell'anno.