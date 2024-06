Inside Out 2 è diventato il film che ha incassato di più nel 2024, battendo l'altro grande nome dell'anno

Variety prevede che Inside Out 2 diventerà il primo film del 2024 a guadagnare 1 miliardo di dollari in tutto il mondo . Ovviamente i guadagni non sono un indicatore della qualità dei due film, che richiamano anche un pubblico ben diverso e difficilmente possono essere messi a confronto sotto altri punti di vista.

I dati del primo Inside Out

Il primo film, diretto da Pete Docter, è arrivato nelle sale nel 2015 dopo oltre cinque anni di sviluppo e ha incassato 858 milioni di dollari a fronte di un budget di 175 milioni. Per il momento la nuova pellicola è quindi dietro alla prima, ma avrà tutto il tempo per superare tali cifre. Inoltre, ricordiamo che il primo Inside Out ha vinto il premio come miglior film d'animazione all'88ª edizione degli Academy Awards.

Paul Atreides di Dune Parte 2

Il film ci riporta nella testa della protagonista, Riley, che è ora una teenager. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto sembrano avete tutto sotto contro finalmente, ma nuove emozioni entrano in gioco e scombussolano tutta la situazione per una nuova avventura letteralmente emotiva.

