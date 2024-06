In un passo falso che ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la moderazione dei contenuti, TikTok ha accidentalmente rilasciato una versione interna del suo strumento per la creazione di avatar digitali, consentendo agli utenti di far dire agli avatar praticamente qualsiasi cosa. Questa versione, priva dei necessari controlli, è stata rapidamente utilizzata per generare contenuti inappropriati, inclusi messaggi di odio e disinformazione.

Cosa è successo? Il problema è stato scoperto per la prima volta dalla CNN, che ha potuto utilizzare lo strumento per creare video con citazioni di Adolf Hitler e messaggi pericolosi, come incitamenti a bere candeggina. La situazione ha messo in luce le potenziali minacce legate all'uso irresponsabile della tecnologia degli avatar digitali. Un esempio di un avatar generato con l'AI In risposta alla scoperta, un portavoce di TikTok, Laura Perez, ha dichiarato che questo errore tecnico, che ha permesso la pubblicazione della versione di test dell'applicazione, è stato risolto. Tuttavia, la questione solleva dubbi sulla capacità di TikTok di gestire e controllare efficacemente gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, in particolare quelli che potrebbero essere sfruttati per diffondere messaggi nocivi o ingannevoli.