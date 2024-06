Elden Ring Shadow of the Erdtree è troppo difficile? Usate queste mod su PC per migliorare l'esperienza

Se vi è una certezza su Elden Ring Shadow of the Erdtree, è che si tratta di un'espansione dall'alto livello di difficoltà. Per alcuni è un bene, per altri è un male. Il gioco di FromSoftware non propone però livelli di difficoltà e, sebbene vi siano nuovi sistemi di potenziamento da sfruttare, per qualcuno potrebbe comunque essere un po' troppo difficile.

Se giocate su PC, però, avete una soluzione: le mod. Sono infatti rapidamente spuntate online una serie di nuove mod o aggiornamenti di altre già disponibili per fare in modo che Shadow of the Erdtree non faccia esplodere una vena nel collo degli appassionati meno esperti o semplicemente che non hanno il tempo di imparare ogni singolo nuovo avversario alla perfezione.