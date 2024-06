Siete in difficoltà con Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Ecco un consiglio direttamente dall'editore

In effetti, il modo migliore per poter affrontare le selettive sfide presentate da Shadow of the Erdtree è incrementare il livello di Benedizione dell'Albero Ombra, che rappresenta una sorta di sistema di livellamento specifico di questo DLC, ed è in grado di aumentare in maniera notevole la potenza complessiva del personaggio.

Come potete vedere nel post su X da parte di Bandai Namco, il consiglio è alquanto sintetico: "Questo è un consiglio di aumentare il livello della Benedizione dell'Albero Ombra ", vi si legge. Che è un po' un'uscita degna di Capitan Ovvio, a dirla tutta, ma non è certo una cosa sbagliata.

Il livello di difficoltà di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è davvero molto alto, ormai la cosa è chiara, e sembra che anche l'editore, Bandai Namco , abbia sentito la necessità di dare un proprio consiglio a tutti i giocatori che si ritrovano frustrati da questa situazione, sebbene tale suggerimenti sia un po' scontato.

Un consiglio un po' da Capitan Ovvio, ma comunque valido

La cosa risulta alquanto palese, ma considerando come il gioco FromSoftware risulti sempre alquanto ermetico con le indicazioni da seguire, accogliamo positivamente questo messaggio da parte di Bandai Namco, che se non altro può fornire un'indicazione utile a tutti i giocatori che magari non hanno capito precisamente come impostare la propria avventura.



La raccolta dei Frammenti dell'Albero Ombra risulta fondamentale per la sopravvivenza nelle nuove lande di Shadow of the Erdtree, ed è una traccia importante da seguire.

Questi frammenti possono essere utilizzate nei luoghi di Grazia per incrementare il livello della Benedizione dell'Albero Ombra, cosa che fornisce un grosso aiuto per affrontare gli scontri più impegnativi.

A questo proposito, se avete bisogno di una mano, vi rimandiamo alla nostra guida su tutti i Frammenti di Albero Ombra e dove trovarli, mentre il livello di difficoltà di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sembra non sia stato proprio ben accolto da molti utenti su Steam, che hanno avviato la protesta a suon di recensioni negative.