La nuova modalità Fortnite Rientro è stata un successo nel primo weekend: vediamo quanti vi hanno giocato

Sabato 22 giugno, come vi avevamo segnalato, Fortnite ha pubblicato una nuova modalità con tanto di mappa dedicata. Si tratta di Rientro, che propone un match a squadre in spazi più ristretti del solito e con la possibilità di rientrare in gioco dopo essere stati eliminati (da cui deriva il nome). Non si tratta di una proposta rivoluzionaria, visto che segue regole tipiche di molti giochi online ma questo non le ha impedito di avere successo.

Secondo i dati, infatti, Fortnite Rientro è stato in grado di attirare oltre un milione di giocatori. Ovviamente parte del successo è relativo all'effetto novità, ma si tratta in ogni caso di validi numeri. Dovremo vedere nei prossimi fine settimana se il risultato sarà simile o anche migliore.