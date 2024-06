Fortnite Rientro è una nuova modalità con una nuova mappa disponibile oggi: i dettagli ufficiali e il trailer

Epic Games ha presentato una nuova mappa e una nuova modalità per Fortnite, che sarà disponibile da oggi - 22 giugno - poco dopo le 20:00, ora italiana. Parliamo di Fortnite Rientro , una modalità di Battaglia reale da giocare in squadra.

Il trailer e i dettagli di Fortnite Rientro

Secondo quanto indicato, all'interno di questa nuova modalità per la Battaglia reale possiamo giocare in una mappa per 40 giocatori di piccole dimensioni, con luoghi noti come Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio. I giocatori della squadra possono rientrare in gioco, se almeno un compagno è ancora vivo. Solo se l'intera squadra è morta in contemporanea la partita finisce. La modalità è valida sia per Battaglia reale che per Zero costruzioni.

Come funziona però il rientro? Secondo la spiegazione di Epic Games, in Fortnite Rietro quando un giocatore viene eliminato parte un conto alla rovescia e quando si esaurisce l'utente torna in campo. Inizialmente il timer è da 30 secondi, ma andando avanti si arriva a 40 secondi.

Se si abbatte un avversario, il timer cala di due secondi. Se si elimina un nemico, la riduzione è di quattro secondi. Se invece si elimina un'intera squadra, il conto alla rovescia toglie dieci secondi al Rietro. I giocatori abbattuti ma non eliminati possono decidere di morire e far partire il proprio timer immediatamente, se capiscono che i propri compagni non riusciranno a rianimarli.

La mappa di Fortnite Rientro

Infine, alla fine della partita vi è una fase nella quale non è possibile il Rientro, quindi i giocatori eliminati non potranno tornare in gioco.

In Fortnite Rietro non ci sono veicoli, ma ci saranno varie armi classiche come:

Revolver

Fucile pesante tattico

Fucile pesante a leva

Fucile pesante OG

Mitraglietta tattica

Fucile da fanteria

Fucile d'assalto pesante

Fucile di precisione bolt-action

Lanciarazzi

Rampino

Quando si torna in campo si ha solo un fucile d'assalto comune e 100 unità di legno (per la modalità Costruzione). Chi viene eliminato lascia cadere tutto quello che ha nell'inventario più questi oggetti: pozioni scudo piccole, munizioni leggere e medie, pallottole per fucili pesanti e (solo in modalità Costruzione) 50 unità di ciascun materiale.

Per quanto riguarda le ricompense, ci sono degli incarichi da 20.000 PE l'uno. Permettono di ottenere:

scia Duello digitale - tre incarichi

copertura Cubi da piscina - sei incarichi

dorso decorativo Nanabagno - nove incarichi

Alla prima vittoria reale in Fortnite Rientro si ottiene il deltaplano Resuscimbrello.

Infine vi segnaliamo che è in arrivo una collaborazione con Pirati dei Caraibi.