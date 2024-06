Gli influencer si confrontano al Trust Gaming X Videogames Party, community challenge di Fortnite

I dettagli della sfida

L'obiettivo è selezionare due giocatori che si uniranno alla competizione. Chi sarà scelto parteciperà alla finalissima di Milano che vedrà tutte le squadre confrontarsi per il titolo di campioni. Naturalmente l'aspetto sociale sarà importantissimo, con influencer e fan che potranno passare del tempo insieme.

Un'immagine di Fortnite, in cui si giocherà la sfida

Proprio questa è la missione della community challenge organizzata da Trust Gaming: dare la possibilità ai fan di incontrare i propri idoli, rafforzando così il rapporto che hanno con loro, per quella che sarà un'esperienza memorabile per tutti.

Come detto, la finale si giocherà presso gli eStudios di Milano in Viale Filippetti 41 (in zona Porta Romana) il 25 giugno 2024 a partire dalle ore 15.00. Per l'occasione saranno allestite delle postazioni dotate delle ultime periferiche prodotte da Trust Gaming.

"Siamo entusiasti di organizzare questo evento per dare l'opportunità agli influencer e ai loro followers di avvicinarsi, condividere e vivere più attivamente l'emozione del gaming. Cerchiamo di dare supporto a un'esperienza di divertimento e condivisione dove si potrà anche conoscere e provare tutta la nostra nuova linea di prodotti", ha dichiarato Geraldine Garzón, Marketing Manager Italy di Trust Italia.

Le squadre saranno formate da tre giocatori (l'influencer e i suoi due fan selezionati) che si scontreranno in partite a eliminazione diretta. La vincente sarà eletta campione della Trust Gaming community challenge. Chi vuole assistere all'evento da spettatore, può presentarsi alle 14:00 presso gli eStudios. Nel corso della serata avranno anche la possibilità di interagire con gli influencer, durante un meet and greet.