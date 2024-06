XDefiant cambia la velocità di progressione dopo aver ascoltato i fan e cita la modalità classificata

Mark Rubin - Produttore esecutivo presso XDefiant - ha annunciato una serie di cambiamenti per rendere la progressione più in linea con le aspettative dei giocatori .

I cambiamenti di XDefiant

Uno dei problemi segnalati dai giocatori è legato al tempo necessario per sbloccare le skin "Weapon Mastery". Rubin spiega ora che i punti esperienza richiesti per salire al prossimo livello sono ora passati da 30.000 a 15.000, ovvero dimezzando il numero richiesto in XDefiant. I giocatori vedranno anche il proprio livello salire in modo retroattivo appena i cambiamenti saranno applicati.

Al momento non abbiamo una data precisa per l'arrivo di questa novità. Rubin spiega però che il principale motivo per continuare a giocare in XDefiant per ora è il voler ottenere le Weapon Mastery e quindi avevano esagerato nel rallentarne l'ottenimento. Ubisoft deve offrire anche altro per mantenere i giocatori all'interno dello sparatutto e uno dei modi citati dal produttore è la modalità classificata.

Infine, pare che Ubisoft stia lavorando anche ad altri modi per ottenere ricompense, anche se per ora non ci sono dettagli da condividere. Dovremo attendere futuri aggiornamenti per scoprire di più.

Ricordiamo anche che XDefiant ha bloccato una fastidiosa strategia usata dai giocatori.