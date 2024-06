XDefiant si aggiorna per la Stagione 1 e blocca una fastidiosa strategia usata dai giocatori

XDefiant è stato pubblicato a maggio e i primi risultati sono più che positivi, con moltissimi giocatori che hanno subito provato lo sparatutto free to play. Ovviamente questo non significa che tutto sia andato per il verso giusto e Ubisoft, oltre a correggere problemi tecnici, ha rapidamente iniziato a modificare alcuni elementi del gioco , in risposta alle strategie adottate dai giocatori.

Cosa è cambiato nell'ultimo aggiornamento di XDefiant

Ubisoft ha aggiunto una nuova penalità alla mira per chi preme a ripetizione il pulsante di salto e accovacciamento in XDefiant. Questo dovrebbe ridurre i giocatori che utilizzano l'exploit che li rendeva più difficili da colpire.

Un cecchino di XDefiant

Gli sviluppatori hanno anche aggiunto una correzione alla modalità Scorta per evitare che i giocatori perdano le gambe quando spingono il pacchetto. Naturalmente, ci sono molti altri miglioramenti e correzioni che riguardano tutto, dagli aggiornamenti delle armi al netcode del gioco.

Ad esempio, troviamo correzioni per gli spari sulla lunga distanza, riduzione della velocità di movimento quando si trattiene il fiato col personaggio, cambiamenti al modo in cui è calcolato il ping per il matchmaking e la risoluzione di vari problemi, come l'impossibilità di accesso alle partite o al contrario la possibilità di giocare anche se non si rispettavano le caratteristiche richieste. Ci sono poi correzioni per le fazioni (i giocatori Echelon non diventeranno invisibili per sempre, ad esempio).

Vi ricordiamo infine che la Stagione 1 di XDefiant è stata presentata con un trailer.