Il Museo Nazionale del Cinema apre un'area dedicata al videogioco, David Cage terrà una masterclass

Allestita in una chapelle dell'Aula del Tempio, cuore della Mole Antonelliana di Torino , VIDEO GAME ZONE è curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, e Fabio Viola e in collaborazione con l'Università degli studi di Torino.

"L'introduzione dei videogiochi al Museo Nazionale del Cinema non solo è un passaggio formale nel riconoscimento come forma d'arte a pieno titolo ma vuole sottolinearne e stimolare il dialogo tra forme d'arte diverse ma assolutamente complementari, mostrando le intersezioni, le influenze reciproche e le potenzialità espressive uniche di questi due medium che hanno segnato il XX e XXI secolo."

"Se il cinema con la sua immagine in movimento ha plasmato l'immaginario collettivo attraverso la narrazione visiva, i videogiochi hanno esteso questo immaginario , offrendo non solo storie da guardare, ma anche da vivere e influenzare direttamente grazie alla loro natura di immagine interattiva", sono le parole di Fabio Viola, co-curatore dell'allestimento.

"Stiamo attraversando un momento di grandi e rapide trasformazioni , sta anche a noi, come museo, saperle intercettare per tempo e metterle a disposizione dei nostri tantissimi visitatori."

L'esposizione vi condurrà in un viaggio attraverso la storia dei videogiochi , esplorando le connessioni con film e serie TV che ne sono stati influenzati. Attraverso proiezioni, postazioni audiovideo e teche espositive, potrete scoprire come il mondo dei videogiochi ha influenzato il cinema e la televisione attraverso un montaggio di scene tratte da film e serie TV che citano, omaggiano o si ispirano a videogiochi famosi.

La masterclass con David Cage e come partecipare

La nuova area verrà inaugurata da una masterclass con David Cage, fondatore di Quantic Dream e artista visionario, protagonista di una carriera decennale che lo ha visto dirigere capolavori come Fahrenheit (2005), Heavy Rain (2010), Beyond: Due Anime (2012) e Detroit: Become Human (2018).

Cage parteciperà a un confronto con Domenico De Gaetano e Fabio Viola, esplorando le convergenze fra cinema e videogiochi. Al termine dell'evento, l'autore riceverà il premio Stella della Mole per il suo contributo e l'approccio pioneristico alla realizzazione di esperienze videoludiche a base narrativa.

David Cage

"Nella mia carriera ho sempre sostenuto l'idea che i videogiochi siano una forma di espressione creativa, proprio come il cinema o la letteratura", ha detto David Cage. "Da sessantasei anni il Museo Nazionale del Cinema di Torino esplora l'impatto del cinema sulla società e l'apertura di uno spazio permanente dedicato ai videogiochi è una pietra miliare per i media interattivi."

"Come creatore, sono onorato che siano esposti i nostri giochi Heavy Rain e Detroit: Become Human e sono entusiasta di celebrare l'apertura della mostra con una Masterclass. Sarà l'occasione per discutere di come i videogiochi e il cinema si influenzano a vicenda per spingere i confini della narrazione."

Una selezione di contenuti potrà essere visionata anche in streaming sulla piattaforma InTO Cinema del Museo Nazionale del Cinema. L'accesso alla masterclass sarà gratuito previa prenotazione sul sito cinema.museitorino.it. Le prevendite si apriranno domani, 14 giugno, a partire dalle 10.00.