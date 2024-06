Metal Slug Tactics, abbiamo provato lo strategico a turni basato sulla serie SNK

La differenza è sostanziale e appare evidente fin dalle prime battute, visto che lo spin-off in arrivo il prossimo autunno su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch fa leva su meccaniche in grado di metterci alla prova anche al livello di difficoltà iniziale, sfidandoci a sfruttare sempre e comunque tutte le risorse a disposizione dei nostri personaggi.

Metal Slug trasformato in uno strategico? L'idea che DotEmu ha affidato al team francese Leikir Studio potrebbe non sembrare completamente inedita, essendo uscite negli anni già un paio di rivisitazioni mobile che puntavano su questo tipo di formula. Si trattava però di esperienze gacha con scontri in tempo reale, mentre Metal Slug Tactics è un vero e proprio strategico a turni.

A supportare tale struttura troviamo, come detto, un gameplay strategico tradizionale, ma solido , che non scende a compromessi sul piano della sfida e anzi introduce alcuni frizzanti elementi roguelike per vivacizzare l'esperienza: selezionato uno scenario, potremo scegliere quali tipologie di missioni affrontare nell'ambito di un percorso che si fa man mano più difficile e che ci rimanderà al punto di partenza laddove ci si ritrovi sconfitti.

All'atto pratico, questa soluzione appare perfetta : i livelli di Metal Slug Tactics si pongono a tutti gli effetti come dei puzzle da risolvere, chiedendoci di volta in volta di raggiungere obiettivi differenti, che si tratti di eliminare la totalità dei nemici presenti sulla mappa, scortare un alleato fino alla zona di estrazione, sopravvivere per un certo numero di turni, distruggere un convoglio prima che riesca ad allontanarsi e naturalmente affrontare giganteschi boss.

Come reinventare quel tipo di impianto e conservare quell'estetica così peculiare in un contesto strategico? L'intuizione di Leikir Studio è stata di traslare la scena e le sue geometrie per ottenere una visuale isometrica che consentisse alle unità di muoversi nelle tre dimensioni, immaginando poi ogni singolo livello come una sorta di diorama che può essere arricchito con nuovi moduli all'occorrenza.

La natura di ogni livello è procedurale , dunque a ogni tentativo ci troveremo di fronte situazioni differenti, magari con una selezione delle missioni più o meno accessibile e, appunto, con la possibilità o meno di trovare nello scenario un mezzo corazzato su cui salire per spazzare via i soldati nemici con relativa facilità, grazie alle due bocche da fuoco unidirezionali e al devastante cannone principale, che infligge danni su area.

Allo stesso modo sono importantissime le variabili presenti in ogni mappa, ad esempio ripari che andranno a vanificare l'offensiva dei nostri avversari o comunque ridurranno di molto i danni subiti, la possibilità di salire su punti rialzati per toglierci dalla traiettoria dei proiettili, le mosse speciali che attivano tutta una serie di vantaggi e infine, naturalmente, l'eventuale presenza di un Metal Slug da utilizzare in battaglia .

Cominciata una missione, dovremo piazzare le unità in una specifica zona della mappa e cominciare a fare le nostre mosse, muovendoci e attaccando i nemici sulla base delle armi a disposizione. In alcuni casi sarà possibile eliminare un avversario con una singola raffica di fucile d'assalto, ma le munizioni sono limitate e dovremo gestirle nell'arco dell'intera spedizione per non ritrovarci con la sola pistola di base nelle fasi più avanzate.

Una volta sul posto, come detto, è possibile selezionare le missioni per tipologia, nell'ottica di una sorta di percorso che mette in evidenza le eventuali ricompense ottenibili dietro il completamento di quello specifico incarico. Saranno poi quelle monete e quei punti esperienza ad aggiungere mattoni a un sistema di progressione che si esprime tramite il già citato hub e che vanta all'apparenza uno spessore non indifferente, con decine e decine di potenziamenti, poteri ed equipaggiamenti diversi .

Bilanciamento, grafica e sensazioni preliminari

Stando a quello che abbiamo potuto vedere, il bilanciamento di Metal Slug Tactics e la tendenza del gioco a proporre una sfida tutt'altro che banale si raccorda con aspetti come il sistema di progressione, la struttura roguelike e la generazione procedurale degli stage, che supporta tutti questi elementi in maniera efficace, andando a smussare gli spigoli di un'esperienza che altrimenti sarebbe apparsa ripetitiva e finanche frustrante.

Uno degli scenari urbani di Metal Slug Tactics

La trasformazione della formula originale in uno strategico a turni, che come detto è avvenuta in primis dal punto di vista grafico con il passaggio a una visuale isometrica e alla connotazione in stile diorama delle mappe, funziona anch'essa davvero molto bene, pur al netto di alcuni piccoli glitch legati talvolta all'impossibilità di colpire nemici posizionati in una zona non visibile.

Gli sviluppatori hanno realizzato i personaggi e le ambientazioni rimanendo assolutamente fedeli alla pixel art originale di Metal Slug, con risultati davvero ottimi ma al contempo un'impostazione raster che nelle sequenze potenzialmente più spettacolari (vedi l'arrivo del primo boss, un'enorme nave da guerra) mostra il fianco a qualche ingenuità e non spinge in alcun modo sull'effettistica. Il sonoro è ugualmente rigoroso, ma con alcuni strani momenti di silenzio che immaginiamo verranno sistemati nella versione finale.

Le caselle colorate indicano il raggio d'azione della nostra arma in Metal Slug Tactics

In generale, sembra che i ragazzi di Leikir Studio stiano facendo davvero un gran bel lavoro con questo spin-off ed è evidente la passione che il team nutre per la serie di Metal Slug, il suo ricco immaginario, lo stile che da sempre la caratterizza e che era essenziale riproporre anche qui, efficacemente trasformato per soddisfare le esigenze di un'esperienza profonda e sfaccettata, che sembra avere molte cose da dire.