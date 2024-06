LEGO Horizon Adventures non sarà esclusiva PS5 e PC: Guerrilla Games spiega perché

LEGO Horizon Adventures è stato presentato al Summer Game Fest Showcase. La sorpresa non è stata il gioco in sé e per sé, quanto il fatto che arriverà non solo su PS5 e PC, ma anche su Nintendo Switch (niente Xbox, invece). Sebbene non sia la prima volta per un gioco di Sony (MLB The Show è multipiattaforma, ad esempio) è comunque una scelta curiosa visto che PlayStation non sta spingendo per pubblicare i propri giochi su console rivali.

La domanda quindi è: perché LEGO Horizon Adventures arriverà anche su Nintendo Switch?