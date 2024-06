Sonic x Shadow Generations, le nostre impressioni sui livelli con Shadow

Uno dei giochi di Sonic in 3D più apprezzati torna in versione rimasterizzata e con nuovi contenuti legati a Shadow. Lo abbiamo provato in anteprima.

Facendo eco a quando Nintendo dedicò un intero anno al personaggio di Luigi, SEGA ha deciso che il 2024 sarà l'anno di Shadow. Chiaramente il culmine (o forse l'intero motivo di questa campagna di marketing) sarà l'uscita del terzo film di Sonic, che arriverà a dicembre e vedrà Shadow come principale nemesi. Nel frattempo non mancheranno tutta una serie di altre iniziative, tra cui la più interessante è Sonic x Shadow Generations, l'edizione rimasterizzata di uno dei più apprezzati giochi di Sonic in 3D (Sonic Generations) con l'aggiunta di tutta una serie di nuovi livelli e contenuti legati a Shadow. Lo abbiamo provato alla Summer Game Fest 2024, sfrecciando attraverso livelli familiari e affrontando un enorme boss proprio nei panni del porcospino nero.

Back in Black La demo di Sonic x Shadow Generations che SEGA ha portato alla Summer Game Fest era divisa in due metà, la più interessante delle quali era proprio la porzione dedicata a Shadow, essendo l'unica davvero inedita. L'ambientazione scelta non poteva che essere la Colonia Spaziale ARK, luogo di nascita di Shadow che venne introdotta con Sonic Adventure 2. Shadow sarà la novità più ghiotta di Sonic x Shadow Generations Come prevedibile, le abilità di Shadow sono abbastanza sovrapponibili a quelle di Sonic: anche in questo caso si ha a disposizione uno scatto e un attacco a ricerca proprio come il fulmine blu, ma con piccole differenze. Alcune sono più che altro estetiche (con l'attacco a ricerca, Shadow si teletrasporta addosso al nemico, ma il risultato è lo stesso rispetto all'equivalente di Sonic), mentre altre hanno un effetto diretto sul gameplay. Per eseguire uno scatto lampante, ad esempio, Shadow ricarica l'indicatore unicamente raccogliendo anelli, mentre a differenza di Sonic può fermare il tempo con il Chaos Snap. Eliminando nemici si va a riempire un'altra barra che consente di attivare una delle tecniche uniche di Shadow. Lo schermo si tinge di verde e tutto si ferma, permettendo al giocatore di superare alcuni ostacoli nello scenario, saltare senza problemi su piattaforme (im)mobili e mettere KO i nemici congelati. Anche attraverso le animazioni e le sue abilità, gli sviluppatori sono riusciti a comunicare alla perfezione l'idea che Shadow sia un personaggio meno veloce di Sonic, ma sicuramente più potente e aggressivo.

Il combattimento col boss In linea con l'originale Sonic Generations, anche i livelli dedicati a Shadow si presentano come un grande omaggio al passato della serie, in questo caso inevitabilmente all'epoca Dreamcast, visto che è su quella piattaforma che ha debuttato il personaggio. Tutto culmina nel secondo livello della demo e con il combattimento contro il Biolizard, un esperimento fallito del Progetto Shadow ben noto a chi ha giocato Sonic Adventure 2. Il Doom's Eye insegue Shadow in uno dei livelli della demo Gli sviluppatori hanno cercato di ammodernare la sfida e adattarla al gameplay di Sonic x Generations, con risultati tuttavia altalenanti: l'obiettivo era schivare gli attacchi dall'alto e i tentacoli del mostro, scalandolo e colpendolo poi alla testa. In questo combattimento, Shadow può anche eseguire un attacco speciale che infilza l'avversario con una miriade di Lance del Caos, una specie di spettacolare finisher che presumibilmente sarà disponibile solo contro i boss. Il problema è che la seconda fase della battaglia con Biolizard - col mostro che cambia posizione e inizia ad attaccare con proiettili dall'alto - risulta assai meno fluida e pratica, colpa anche di una telecamera non comodissima e che rischia di restare un problema in molti spazi in cui ci si muove liberamente in 3D.

Rimasterizzato a puntino Proprio perché la storia di Shadow è legata soprattutto ai videogiochi in 3D e meno alle avventure bidimensionali, i livelli dedicati al porcospino nero tenderanno più verso a questo tipo di esperienza. Per gli amanti dei Sonic in 2D e dei primi giochi per Mega Drive, il gioco conterrà ovviamente tutti i livelli dell'originale Sonic Generations. Una delle scene più iconiche di Sonic Adventure è stata ricreata identica in Sonic Generations La demo alla Summer Game Fest aveva altri due scenari con protagonista Sonic, che dimostravano quanto rispetto ad altri episodi in 3D, Generations sia invecchiato particolarmente bene nei controlli. Il gioco è rimasto sostanzialmente lo stesso, fatta eccezione per la grafica più moderna, con una risoluzione più elevata (si nota soprattutto sui fondali) e specialmente il framerate a 60 FPS rispetto ai 30 che aveva il gioco su console ai tempi di PlayStation 3.

La storia dei Sonic in 3D è stata tutto fuorché brillante, ma Sonic Generations è rimasto tra i capitoli che i fan ricordano con affetto (o quantomeno con meno disdegno). Un po' per il gameplay decisamente più focalizzato e fluido rispetto ad altri sfortunati tentativi, un po' per la componente nostalgica alla base di livelli, musiche e combattimenti coi boss. Le aggiunte legate a Shadow sembrano mantenere la stessa filosofia, strizzando l'occhio a chi ha conosciuto il personaggio fin dai tempi di Dreamcast e GameCube. Sonic x Shadow Generations potrebbe rappresentare insomma un buon diversivo per chi non ha giocato l'originale, soprattutto nell'attesa di capire come SEGA deciderà di evolvere la formula open map di Sonic Frontiers con i prossimi videogiochi della serie principale.