Perché Dr Disrespect è stato cacciato da Twitch? Ex-dipendente lancia un'accusa estremamente seria

Guy ' Dr Disrespect ' Beahm è un famoso streamer che per anni è stato attivo su Twitch, fino a quando non ha ricevuto un ban definitivo nel 2020 . Né Dr Disrespect e né Twitch hanno mai dato una vera motivazione per quanto accaduto.

Le accuse e la risposta di Dr Disrespect

La fonte dell'accusa è Cody Conners, il quale scrive tramite Twitter: "È stato bannato perché è stato sorpreso a inviare messaggi a sfondo sessuale con una persona minorenne su Twitch Whispers. Stava cercando di incontrare tale persona alla TwitchCon. Le autorità competenti hanno potuto leggere il testo. Caso chiuso, gang."

Ovviamente Dr Disrespect ha negato ogni tipo di accusa, affermando: "Jake, seriamente... Ho capito, è un argomento scottante, ma la questione è stata risolta, non è stato riconosciuto alcun illecito e hanno pagato l'intero contratto."

Come sempre, non abbiamo modo di sapere chi abbia ragione, se la fonte stia dicendo la verità e se le parole di Dr Disrespect siano una corretta rappresentazione di quanto è accaduto. Su Twitter alcuni utenti fanno notare che "non è stato riconosciuto alcun illecito" è ben diverso da "non è avvenuta alcuna attività illecita" e che questo fa sembrare lo streamer colpevole.

Ci sono però varie altre fonti che danno forza alla dichiarazione dell'ex-dipendente di Twitch, come ad esempio il noto leaker Rod Breslau che nel 2020 aveva affermato di sapere cosa era accaduto dietro le quinte con Dr Disrespect ma di non volerlo dire perché era una questione molto seria e non si sentiva a proprio agio. Ora, il leaker afferma "Non ho mentito": considerato il tempismo, molti hanno collegato il tutto alla situazione di Dr. Disrespect.

Zach Diaz, altro dipendente di Twitch, ha affermato invece: "Felice che la verità sia finalmente nota a tutti". Per quanto riguarda invece il motivo per cui solo ora le informazioni stanno circolando, secondo alcuni è legato al fatto che era stato firmato un NDA (accordo di non divulgazione) con una durata di alcuni anni e che ora è legalmente possibile dire cosa è successo.

Il rapporto tra Dr. Disrespect e Twitch è complicato ed è anche proibito nominarlo. Infatti, in passato Dr Disrespect aveva condotto un torneo, ma gli streamer non potevano nominarlo o rischiavano il ban.