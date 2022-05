Twitch: Dr Disrespect conduce un torneo, ma gli streamer non possono nominarlo o rischiano il ban

Dr Disrespect - noto streamer - è il conduttore di un nuovo torneo da 100.000 dollari. Gli streamer che parteciperanno e che lavorano su Twitch, però, dovranno seguire una serie di regole, a meno di non voler essere bannati dalla piattaforma.

L'organizzatore del torneo ha infatti condiviso ai partecipanti una serie di regole da seguire per potersi mettere al sicuro. Ricordiamo che Dr Disrespect è stato bannato da Twitch e questo significa che non può apparire, anche indirettamente, sulla piattaforma. I giocatori che faranno streaming su Twitch dovranno evitare in tutti i modi di citarlo o far sentire la sua voce. Considerando che è il conduttore dell'evento, la situazione è alquanto assurda.

Tra i suggerimenti, troviamo indicazioni del tipo "usa altri nomi per Dr Disrespect, ad esempio 'il due volte' o 'campione videoludico di successo'." Inoltre, ogni immagine, video o stream di Dr Disrespect deve essere completamente nascosta dal proprio stream su Twitch.

Come detto, l'organizzatore e Dr Disrespect non stanno imponendo queste regole per complicare la vita agli streamer, ma al contrario gli stanno ricordando cosa devono fare per evitare che Twitch agisca contro di loro con un ban. La piattaforma pretende infatti che ogni streamer faccia "uno sforzo in buona fede" per evitare che streamer bannati appaiano su Twitch.

Dr Disrespect ora fa streaming su YouTube, ma chiaramente il torneo da lui condotto non poteva escludere gli streamer di Twitch.

Ricordiamo infine che Dr Disrespect ha creato Midnight Society, team di sviluppo con ex 343i e Infinity Ward.