The Mandalorian Stagione 4: Jon Favreau ci sta già lavorando, arriva la conferma

Come vi abbiamo già riportato, The Mandalorian Stagione 3 arriverà a febbraio 2023. Il creatore della serie, Jon Favreau, ha però svelato di essere già al lavoro sulla Stagione 4.

Per quanto riguarda la quarta stagione di The Mandalorian, Favreau ha dichiarato a CinemaBlend: "Con la televisione, siamo molto fortunati perché non dobbiamo affrettare le cose in un'ora e mezza o in due ore. Possiamo raccontare le storie lentamente".

Favreau ha anche rivelato che la nuova stagione sarà "condizionata" da Dave Filoni e dal suo lavoro sulla serie di Ahsoka. Ha detto: "Quindi, ora che Dave [Filoni] sta facendo Ahsoka, sta definendo molto la scrittura della stagione 4 di [The Mandalorian]. Diventa - come dire - più precisa".

Il Mandaloriano e Grogu

In altre parole, in questo momento Jon Favreau sta definendo i primi dettagli della quarta stagione, ma The Mandalorian sarà condizionato da quanto accadrà in Ahsoka. Non si tratta di una sorpresa, visto che le varie serie di Star Wars tendono a incastrarsi l'un l'altra, comprendendo anche quelle animate. Ricordiamo che Ahsoka è in arrivo nel 2023.

Ovviamente The Mandalorian Stagione 4 non ha una data di uscita. L'unica cosa certa è che la serie non è affatto pronta ad arrivare alla propria conclusione.

Ricordiamo anche che abbiamo potuto vedere il trailer di The Bad Batch Stagione 2 e le prime informazioni su Star Wars Skeleton Crew.